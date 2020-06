Sept morts dans l'effondrement d'une mine

Sept mineurs sont morts dans l'effondrement d'une mine de charbon, mardi, après une explosion de gaz dans le nord de l'Afghanistan, alors que onze autres sont encore piégés sous terre, ont annoncé des responsables locaux, mercredi. «Je ne pense pas que nous retrouverons des personnes vivantes, car la mine est pleine de gaz toxiques», a déploré Sediq Azizi, porte-parole du gouverneur de la province de Samangan, où l'incident a eu lieu

«Les habitants et responsables ont tenté toute la nuit de secourir les mineurs coincés, mais nous n'avons pas réussi pour l'instant», a expliqué Mohammad Sultan Sultani, chef du district de Dara-e-Sof. Deux mineurs sont morts lors de l'effondrement, et cinq corps ont été retrouvés plus tard. Ce type d'incident est fréquent dans le pays, où les mineurs travaillent souvent sans l'équipement de protection nécessaire ni formation de sécurité.

(L'essentiel/afp)