Non-​​vacciné, il transmet le Covid à 18 élèves

Cet incident montre l'importance de la vaccination du personnel scolaire, en particulier lorsque les élèves sont trop jeunes pour être vaccinés, soulignent les Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC), principale agence fédérale de santé publique des États-Unis.

Il met aussi en lumière la nécessité de mesures comme le port correct du masque, dans le cadre de la flambée de l'épidémie liée au variant Delta, hautement contagieux. L'enseignant en question, dont on ne sait pas s'il s'agit d'une homme ou d'une femme, a continué à travailler en mai 2021 pendant deux jours après avoir commencé à ressentir des symptômes, croyant initialement souffrir d'allergies.

Aucune hospitalisation requise

Cet enseignant n'a à plusieurs reprises pas porté de masque durant des lectures à sa classe, malgré les recommandations en vigueur dans cette banlieue de San Francisco, le comté de Marin.

Au total, 12 de ses élèves ont contracté la maladie, notamment 8 de ceux qui étaient assis aux premiers rangs. Six élèves d'une autre classe ont aussi été infectés. Le lien entre les deux classes a probablement été «des interactions au sein de l'école», selon l'étude. Tous étaient âgés de moins de 12 ans et donc non éligibles à la vaccination.

Enfin, huit autres cas parmi des parents ou frères et sœurs des élèves ont été recensés. Les fenêtres et portes des classes étaient ouvertes, et les enfants portaient des masques. Le séquençage du virus a indiqué que ces cas étaient dus au variant Delta. Aucune hospitalisation n'a été requise.

(L'essentiel/afp)