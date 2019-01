Un Amérindien humilié par des jeunes trumpistes

Un Amérindien bat son tambour et chante devant le Lincoln Memorial à Washington (USA). Face à lui, un adolescent stoïque au sourire narquois, casquette «Make America Great Again», - le slogan de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle - vissée sur la tête semble le défier. Filmée, la scène a été visionnée plus de quatre millions de fois et s'est déroulée vendredi dernier dans la capitale américaine où plusieurs groupes distincts étaient venus manifester. De nombreuses personnes s'en sont indignées.

Nathan Phillips, 64 ans, était présent à Washington dans le cadre de la Marche des peuples autochtones pour dénoncer les injustices dont son peuple a été victime, demandant que les autorités respectent leurs droits. Tambourin à la main, l'Amérindien a voulu se rendre au sommet des marches du monument en l'honneur du 16e président des États-Unis en chantant une chanson d'unité. C'est à ce moment qu'il s'est fait couper la route par un groupe de jeunes d'une école catholique privée venus dans le district de Columbia pour participer à la Marche pour la vie, antiavortement.

«Build that wall»

Le vieil homme a alors tenté de se frayer un chemin, mais s'est retrouvé face à Nick Sandmann, étudiant d'un lycée catholique de Géorgie. «J'ai commencé à chanter, et puis ce jeune à casquette m'a bloqué sur le chemin. Nous étions dans une impasse», a déclaré Nathan Phillips au Washington Post. En plus de cela, la foule de jeunes l'entourant n'a pas hésité à se moquer ouvertement du sexagénaire en imitant ce chant sacré.

Selon Nathan Phillips, en larmes dans la vidéo ci-dessous, plusieurs écoliers auraient scandé «Build that wall» (NDLR: Construisez ce mur), en référence au mur que Donald Trump veut construire à la frontière avec le Mexique. Des railleries qui n'étaient que la suite de faits précédemment rapportés selon le militant: «Ils (NDLR. les jeunes étudiants) se promenaient et se disaient des choses, comme: "Oh, les Indiens de mon état sont des ivrognes ou des voleurs"», a-t-il raconté.

(L'essentiel/jfe)