Un motard échappe à la mort par miracle

En Chine, un camion a heurté de plein fouet un motard qui avait grillé un feu rouge. Le conducteur du deux-roues est passé très proche de la mort. Il a évité de justesse d'être enseveli sous la cargaison du poids lourd qui s'est déversée sur la chaussée. Circonstance aggravante, le motard ne portait pas de casque.

Les images du choc sont particulièrement impressionnantes. On voit nettement le deux-roues être percuté par le camion et la chute de son conducteur. Finalement, plus de peur que de mal pour ce dernier. Un véritable miracle...

(L'essentiel)