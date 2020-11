Le chef du parlement est le nouveau président

Le chef du parlement péruvien, Manuel Merino, a endossé mardi la fonction de président du pays, au lendemain de la destitution par ce même parlement de l’ex-président Martin Vizcarra, alors que les marchés font part de leurs craintes et que la rue laisse éclater sa colère. «Je jure par Dieu, par le pays et par tous les Péruviens que j’exercerai fidèlement» la fonction de président, a déclaré Manuel Merino, un ingénieur agronome de centre-droit de 59 ans presque inconnu des Péruviens, qui devient le troisième président du pays andin depuis 2016.

Destitué lundi pour «incapacité morale», sur fond d’accusation de pots-de-vin présumés qu’il aurait reçus en tant que gouverneur en 2014, Martin Vizcarra est remplacé par le président du Parlement, le poste de vice-président étant vacant depuis la démission de Mercedes Araoz il y a un an lors d’une crise politique distincte. Alors que Manuel Merino prêtait serment, des affrontements éclataient à Lima entre la police et environ 400 manifestants dans les rues adjacentes du Parlement, a constaté l’AFP. Des rassemblements se tenaient également à Arequipa et Cusco, au sud de Lima, selon les médias locaux.

«Coup d’État déguisé»

Pour l’ancien maire de Lima et candidat probable à la présidence, George Forsythe, la destitution de Martin Vizcarra, qui dispose d’un niveau record de popularité après ses 32 mois à la tête du pays, est semblable à «un coup d’État déguisé». L’ancienne candidate de gauche à l’élection présidentielle, Veronika Mendoza, a estimé «honteux et scandaleux ce qui s’est passé au Congrès», tandis que l’archevêque catholique de Lima, Carlos Castilo, a déclaré que le Congrès n’avait pas «le sens des proportions» en révoquant le président. Selon des récents sondages, 54% des Péruviens soutenaient Martin Vizcarra et 78% estimaient que l’enquête sur ses allégations de corruption aurait dû attendre la fin de son mandat.

Lors de son premier discours devant le Parlement, Manuel Merino a assuré que son «premier engagement (…) est de respecter le processus électoral en cours». «Personne ne peut changer la date des élections prévues pour le 11 avril 2021», a-t-il assuré. Il a ensuite appelé à l’«unité» nationale et a promis qu’il quitterait ses fonctions le 28 juillet 2021, le jour où le mandat de Martin Vizcarra devait prendre fin. La prise de pouvoir de Manuel Merino suscite de vives craintes dans les secteurs économique et financier en raison des initiatives populistes du Parlement qui, selon les analystes, nuiraient au maintien de l’équilibre macroéconomique du Pérou.

(L'essentiel/afp)