Escapade culturelle pour Brigitte et Melania

Brigitte Macron et Melania Trump ont profité, mardi, d'une escapade culturelle en visitant la National Gallery of Art à Washington. Les deux premières dames ont notamment pu admirer une exposition consacrée à Paul Cézanne. Loin des préoccupations plus politiques de leurs maris, elles ont passé environ une demi-heure à déambuler dans le musée où sont rassemblés une soixantaine de portraits faits par le peintre post-impressionniste français.

Toutes deux habillées en blanc - immaculé pour Mme Trump qui portait un large chapeau, cassé pour Mme Macron - et en très hauts talons, elles ont déambulé dans les différentes salles accompagnées des responsables de l'exposition, Mary Morton et Franklin Kelly. Selon les images diffusées par les télévisions, Mme Macron semblait intéressée et a posé quelques questions. Répondant à une journaliste américaine, elle a expliqué que son séjour à Washington était «très bien».

Les deux épouses des chefs d’État français et américain ont en commun le combat en faveur de l'éducation des enfants, une passion pour la haute couture et le fait que leurs époux n'étaient pas les favoris pour accéder au pouvoir. Elles se sont peu à peu rapprochées lors de leurs rencontres en marge des sommets internationaux.

(L'essentiel/afp)