Pour Assad, la Turquie n'est pas un «ennemi»

Le président syrien Bachar al-Assad a déclaré jeudi qu'il ne voulait pas faire de la Turquie un «ennemi», malgré le déploiement turc dans le nord du pays. L'opération turque a provoqué un affrontement entre leurs deux armées. «Nous devons nous assurer de ne pas transformer la Turquie en ennemi», a affirmé M. Assad, lors d'une interview pré-enregistrée à la télévision d'État.

«C'est là qu'intervient le rôle des pays amis», à l'instar de la Russie et de l'Iran, a-t-il indiqué. Le président syrien a cependant qualifié son homologue turc Recep Tayyip Erdogan d'«ennemi» en raison de sa politique hostile au pouvoir de Damas. Tout au long du conflit syrien, ayant fait plus de 370 000 morts depuis son déclenchement en 2011, la Turquie a soutenu des groupes rebelles contre le régime de Bachar el-Assad.

Retour de l'État

La dernière offensive, lancée le 9 octobre, a permis à la Turquie et ses alliés de s'emparer d'une bande frontalière de 120 km au détriment de la principale milice kurde syrienne des unités de protection du peuple (YPG). L'opération a été suspendue par deux accords séparés conclus par Washington et Moscou avec les autorités turques.

L'offensive lancée par Ankara a donné à Damas l'opportunité de se déployer, pour la première fois depuis 2012, dans plusieurs secteurs du Nord syrien à la faveur de l'appel à la rescousse, lancé par les Kurdes après leur lâchage par Washington. «L'entrée de l'armée syrienne dans le nord signifie l'entrée de l'État», a affirmé Bachar el-Assad, ajoutant toutefois que le recouvrement de la souveraineté nationale dans ces zones et un éventuel désarmement des forces kurdes se feront «progressivement».

Quant à l'accord entre Ankara et Moscou qui prévoit des patrouilles conjointes turco-russes le long de la frontière syro-turque, le président syrien l'a qualifié de «temporaire». «Nous devons faire la distinction entre les objectifs stratégiques et les approches tactiques», a-t-il affirmé. Bachar el-Assad a également évoqué la situation dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, ayant fait l'objet d'un accord entre la Russie et la Turquie en septembre 2018, resté lettre morte. «Les Turcs n'ont pas respecté cet accord, mais nous libérerons Idleb progressivement par le biais d'opérations militaires», a-t-il affirmé. La région d'Idleb est le dernier grand bastion hostile à Bachar el-Assad qui échappe à son pouvoir.

(L'essentiel/afp)