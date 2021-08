Ils attachent des otages aux voitures comme boucliers

Scènes terrifiantes, tôt lundi matin dans les rues d’Araçatuba (région Sud-Est). Une cinquantaine de braqueurs lourdement armés s’en sont pris à trois succursales bancaires dans le centre de la ville. Après ces attaques, les criminels ont pris des piétons et des automobilistes en otage. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent certaines victimes attachées au capot ou sur le toit des véhicules des braqueurs. Ces gens semblent avoir servi de bouclier humain contre les tirs policiers.

Le chaos a duré environ deux heures et s’est terminé par une course-poursuite entre les forces de l’ordre et les criminels, répartis dans dix voitures. Selon G1, les braqueurs se sont servis d’un drone pour surveiller les mouvements de la police et avaient mis le feu à des véhicules pour bloquer des rues. Trois personnes sont mortes, dont deux habitants et un braqueur. Quatre blessés ont dû être hospitalisés. L’un d’entre eux a dû se faire amputer les deux pieds après avoir déclenché un explosif en passant à proximité.

Deux suspects ont pour l’heure été arrêtés et les autorités d’Araçatuba conseillaient lundi matin à la population de rester chez elle à cause de la présence d’explosifs. Les écoles ont été fermées et les transports en commun mis à l’arrêt, selon la BBC. Le maire de la ville, Dilador Borges, a expliqué que la tâche des forces de l’ordre avait été particulièrement délicate: «Ils ne peuvent pas se rendre sur les lieux de l’attaque, ils ne peuvent pas les confronter parce qu’il y a trop de vies en jeu», avait-il expliqué sur Band TV.

(L'essentiel/joc)