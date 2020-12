Il y avait 250 fois trop de chlore dans la piscine

Un drame est survenu lundi dans la piscine d’un complexe sportif d’Astrakhan. Trente personnes, dont 21 écoliers, ont été intoxiquées et ont dû être hospitalisées. Selon le Daily Mail, il s’est avéré qu’il y avait 250 fois trop de chlore dans le bassin. Dans un état critique, six enfants ont dû être placés sous oxygène, a indiqué Anastasia Krotova, porte-parole du gouverneur de la région.

D’après le Comité d’enquête de la Fédération de Russie, un employé dont c’était le premier jour de travail a mélangé deux liquides, provoquant une réaction chimique et un rejet abondant d’une substance gazeuse contenant du chlore. Ce mélange a affecté les muqueuses et les organes respiratoires de baigneurs, provoquant brûlures et gonflements.

Des images montrent des hommes relever les mesures, vêtus de combinaisons de protection intégrale contre les matières dangereuses et équipés d’un appareil respiratoire. On peut par ailleurs voir des fonctionnaires inspecter des cuves de chlore dans une zone interdite d’accès. La piscine a été fermée, et une enquête criminelle ouverte. Le directeur par intérim du complexe a été mis en examen pour non-respect des mesures de sécurité.

(L'essentiel/joc)