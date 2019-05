Fusillade dans une université, deux morts

Deux personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées lors d'une fusillade mardi après-midi (dans la nuit de mardi à mercredi heure de Luxembourg) sur le campus de l'université de Caroline du Nord, à Charlotte, ont indiqué les autorités locales. Le pronostic vital de trois des blessés est engagé.

La fusillade est intervenue au dernier jour de cours. Le service d'urgence de l'université a annoncé l'annulation de tous les examens jusqu'à la fin de la semaine. Le responsable de la sécurité de la haute école a indiqué que son équipe est intervenue rapidement pour mettre fin à la fusillade. Elle a interpellé le tireur, qui était «armé d'un pistolet».

«Les lieux sont sécurisés. Une personne interpellée. Aucune raison de penser que quelqu'un d'autre soit impliqué», a tweeté la police de Charlotte-Mecklenburg, disant «inspecter un par un les locaux du campus».

??Scene secure. One in custody. No reason to believe anyone else involved.CMPD and UNCC going room by room on campus to identify any students, faculty or others who may be sheltering in place.??– CMPD News (@CMPD) April 30, 2019

Dans la bibliothèque

Selon des médias locaux, le suspect, âgé de 22 ans, avait récemment abandonné les études d'histoire qu'il suivait dans cet établissement. Les deux personnes décédées sont des jeunes hommes âgés de 17 et 18 ans, rapporte une antenne locale de la chaîne Fox.

A scenario that plays out over and over again in America: Students are ordered by police to put their hands up while evacuating the University of North Carolina Charlotte campus following a deadly shooting.It is up to every American to ACT. UNCC pic.twitter.com/YYpEJdmPHu– Shannon Watts (@shannonrwatts) April 30, 2019

«Nous étions dans la bibliothèque. Il est entré et les gens ont immédiatement couru dans le couloir en criant qu'il y avait un tireur», a raconté à NBC un témoin qui dit s'être barricadé dans une salle avec d'autres étudiants. «Nous avons mis une table devant la porte, éteint les lumières et attendu un certain temps avant que la police n'arrive».

«Mes pensées vont aux familles de ceux qui ont perdu la vie, aux blessés, à l'ensemble de la communauté universitaire et aux courageux membres des services de secours qui sont intervenus», a réagi sur Twitter la maire de Charlotte Vi Lyles, «sous le choc».

We are in shock to learn of an active shooter situation on the campus of UNC Charlotte. My thoughts are with the families of those who lost their lives, those injured, the entire UNCC community and the courageous first responders who sprang into action to help others.– Mayor of Charlotte (@CLTMayor) April 30, 2019

