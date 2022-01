Une chienne mène la police à son maître accidenté

L’exploit d’une chienne a été salué mardi aux États-Unis comme une histoire à la «Lassie, chien fidèle»: elle a mené la police sur les lieux de l’accident de voiture où son maître était blessé et souffrait d’hypothermie. Tinsley, un berger allemand femelle d’un an, a dévalé lundi soir une autoroute à la frontière entre le New Hampshire et le Vermont (nord-est des États-Unis), incitant les automobilistes à appeler les forces de l’ordre.

Éjectés du véhicule

Lorsque les policiers ont repéré l’animal et essayé de l’attraper, Tinsley a poursuivi sa course et les a menés dans le Vermont, où la glissière de sécurité avait été enfoncée par un pickup sévèrement endommagé. Le maître de la chienne et une autre personne avaient été éjectés du véhicule et souffraient d’hypothermie.

Ange gardien

«Il est vite apparu évident que Tinsley avait mené (la police) sur le lieu de l’accident et auprès des blessés», a souligné la police du New Hampshire sur Facebook. «Ils pouvaient deviner que la chienne essayait de leur montrer quelque chose parce qu’elle ne cessait de leur échapper mais ne s’enfuyait pas complètement», a raconté le policier Daniel Baldassarre à la chaîne locale WCVB.

«Lassie» dans la vie réelle

«C’était en quelque sorte «Suivez-moi, suivez-moi.» Et ils l’ont fait et, à leur grande surprise, en regardant la glissière de sécurité endommagée et en regardant en dessous dans la direction dans laquelle regardait le chien, ils pouvaient à peine y croire. Je compare un peu ça, pour ceux qui s’en souviennent, à une histoire de «Lassie» dans la vie réelle, où des gens sont en détresse et le chien va chercher de l’aide et les ramène à l’endroit même où se trouve la personne», a ajouté M. Baldassarre.

Du gibier en récompense

Pendant que les secours prodiguaient les premiers soins aux blessés, la chienne «était assise calmement et gentiment à côté de son propriétaire», a raconté le capitaine des pompiers de Hartford, Jack Hedges. Le propriétaire de l’animal, Cam Laundry, qui ne présente pas de blessure grave, a assuré que Tinsley recevrait du gibier en récompense de son intelligence et de son dévouement. «C’est mon petit ange gardien», a-t-il salué sur WCVB. «C’est un miracle qu’elle ait eu cette sorte d’intelligence pour faire ce qu’elle a fait.»

