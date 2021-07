Haïti traque les assassins du président

L’étau s’est resserré jeudi autour des assassins du président haïtien Jovenel Moïse, la police ayant annoncé l’arrestation de quinze Colombiens et de deux Américains d’origine haïtienne, tandis que la controverse montait dans le pays au sujet du rôle de la police et de la légitimité de l’exécutif de transition.

L’assassinat du président Moïse, criblé de balles à son domicile dans la nuit de mardi à mercredi, a été perpétré par un commando armé de 28 assaillants, selon la police. «Nous avons arrêté quinze Colombiens et deux Américains d’origine haïtienne», a annoncé Léon Charles, directeur général de la police haïtienne lors d’une conférence de presse, précisant que trois Colombiens avaient été tués et que huit autres étaient toujours en fuite. La police avait indiqué jusqu’alors avoir tué «quatre mercenaires».

«Les armes et les matériels utilisés par les assaillants ont été récupérés», a ajouté Léon Charles, affichant sa détermination à retrouver les huit personnes encore en fuite. Lors de la conférence de presse, plusieurs suspects ont été alignés contre un mur afin de les montrer aux médias, des passeports colombiens et des armes étant disposés sur une table. «Nous avons déjà en main les auteurs physiques et nous sommes à la recherche des auteurs intellectuels», c’est-à-dire le ou les commanditaires, avait affirmé plus tôt Léon Charles.

Arrestations à Taïwan

Le ministre colombien de la Défense Diego Molano a précisé depuis Bogota qu’au moins six des mercenaires soupçonnés d’être impliqués dans l’assassinat seraient «d’anciens membres de l’armée». «Nous avons donné des instructions à la police et à l’armée pour qu’elles coopèrent immédiatement au développement de cette enquête pour clarifier ces faits», a-t-il assuré dans une vidéo envoyée aux médias.

Et Taïpei a fait savoir vendredi que onze suspects avaient été arrêtés dans le complexe de l’ambassade de Taïwan à Port-au-Prince. «La police a lancé une opération vers 16h jeudi et est parvenue à arrêter onze suspects», a indiqué l’ambassade, expliquant avoir donné «sans hésitation» son feu vert à la requête de la police haïtienne d’intervenir dans le périmètre de l’ambassade.

Le département d’État des États-Unis, sans confirmer l’arrestation de ressortissants américains, a annoncé jeudi avoir accepté d’aider la police haïtienne dans son enquête.

La police sur la sellette

Au moins deux hauts responsables de la police, chargés directement de la sécurité du chef de l’État, se retrouvent sur la sellette et ont été convoqués devant la justice, a annoncé jeudi le chef du parquet de Port-au-Prince. Me Bed-Ford Claude, commissaire du gouvernement de la capitale, s’est en effet interrogé sur l’apparente passivité des agents de sécurité du président. «Je n’ai constaté aucun policier victime, sinon le président et son épouse. Si vous êtes responsables de la sécurité du président, où étiez-vous? Qu’avez-vous fait pour éviter ce sort au président?», a-t-il questionné.

Chacun restait aux aguets jeudi dans le pays, les magasins, les banques, les stations-service et les petits commerces de la capitale gardant notamment portes closes. Le gouvernement a demandé jeudi la réouverture de l’aéroport, qui devrait être effective vendredi, et a appelé à la reprise de l’activité économique. Devant un commissariat de Pétion-Ville, en banlieue de Port-au-Prince, des habitants acclamaient la police pour avoir procédé à des arrestations et appelaient au lynchage des assaillants présumés.

Le commando était composé de tueurs à gages «professionnels» s’étant fait passer pour des responsables de l’agence américaine antidrogue, selon l’ambassadeur haïtien aux États-Unis.

Pays déstabilisé

Cette attaque déstabilise davantage le pays le plus pauvre des Amériques, gangrené par l’insécurité. Et aux questions sur la traque des auteurs de l’attaque s’ajoutent celles sur l’avenir du pays, à commencer par sa gouvernance.

Deux hommes prétendent actuellement diriger la nation de 11 millions d’habitants, dont plus de la moitié a moins de 20 ans. L’un des derniers gestes politiques de Jovenel Moïse, mort à 53 ans, avait été de nommer lundi un énième Premier ministre, Ariel Henry. Il n’avait pas encore pris ses fonctions au moment de l’assassinat. Quelques heures après le drame, c’est le Premier ministre par intérim Claude Joseph qui a décrété l’état de siège pour quinze jours, octroyant des pouvoirs renforcés à l’exécutif.

«Y a-t-il plusieurs Premiers ministres nommés dans le pays?», a interrogé Ariel Henry, assurant que Claude Joseph n’était que ministre des Affaires étrangères. L’opposition a aussi accusé Claude Joseph d’accaparer le pouvoir.

