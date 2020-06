Un homme noir tué par la police à Atlanta. Cette scène qui en rappelle d'autres a fait le tour du monde, ravivant de nombreuses tensions dans le contexte des manifestations suivant la morte de Georges Floyd.

L'homme abattu par la police s'appelle Rayshard Brooks. Il avait 27 ans et devait célébrer ce dimanche l'anniversaire de sa fille de 8 ans, qui avait mis sa plus belle robe pour l'occasion. «La famille avait préparé des cupcakes, et nous étions là à expliquer à la mère de la fille pourquoi son père ne sera plus là pour son anniversaire», a expliqué l'avocat de la famille devant presse.

Père de 3 enfants, l'homme de 27 ans, employé d'un restaurant de tortillas, était très apprécié de sa famille, qui s'est réunie en nombre après l'annonce de sa mort.

«Cela fait des années que nous observons des jeunes hommes noirs tués pour rien»

«Je n'ai jamais pensé que j'aurais à faire cela, je ne sais pas comment faire», a lancé son cousin devant un nombre important de journalistes. «Cela fait des années que nous observons des jeunes hommes noirs tués pour rien. Je ne veux pas que ça continue».

D'après les premiers éléments rapportés et appuyés par des images de vidéosurveillance, Brooks aurait résisté à un contrôle de police. Alcoolisé, il se serait emparé du Taser d'un des agents avant de prendre la fuite. Il aurait ensuite pointé l'arme sur le policier, qui a fait feu. Il est décédé peu après l'hôpital.

Tout est parti d'un incident très banal. Brooks s'était endormi sur le drive-in du fast-food Wendy's et son véhicule bloquait le passage. Les employés du restaurant ont donc appelé la police, avant que le contrôle ne vire au drame...

(th/L'essentiel)