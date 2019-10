Il épouse sa compagne le jour de son enterrement

Un homme a épousé sa compagne le jour de ses funérailles en Chine. En organisant cette cérémonie, le marié, Xu Shinan, a tenu à réaliser le rêve de sa fiancée. Les deux tourtereaux préparaient en effet leur mariage depuis de longues années, relate le Dalian Evening News, relayé par le Daily Mail.

Le jour de l'enterrement, la défunte était vêtue d'une robe de mariée blanche et entourée de 169 bouquets, selon le média local. La cérémonie a eu lieu samedi matin, dans le salon funéraire de Dalian, en Chine orientale.

Un mariage en stand-by depuis 6 ans

Yang a succombé à un cancer du sein après avoir lutté contre la maladie durant plus de cinq ans. En couple depuis 2007, les amoureux avaient officialisé leur union en 2013. Mais trois mois plus tard, leur vie avait été bouleversée, lorsque les médecins avaient diagnostiqué un cancer du sein à la jeune femme.

En 2017, l'état de Yang s'était amélioré et le couple de trentenaires avait commencé à économiser de l'argent pour acheter un appartement et préparer leur mariage. Mais cette rémission n'a toutefois été que de courte durée: un an plus tard, le cancer a repris le dessus. Et la santé de la jeune femme s'est rapidement détériorée jusqu'à son décès, le 14 octobre dernier.

«J'avais promis de lui acheter la plus belle des robes de mariées», raconte Xu, qui s'est rendu dans un magasin spécialisé, le lendemain du décès de sa compagne. Le propriétaire de la boutique a été tellement ému par l'histoire du couple qu'il a dit au fiancé de choisir le vêtement qu'il souhaitait et lui a, au final, fait payer le prix symbolique de 1 yuan, soit 12 centimes d'euro.

