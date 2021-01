Les folles images de l'envahissement du Capitole

Le matériel de journalistes détruit devant le Capitole, une femme qui prend place dans le bureau de présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi ou encore des armes sorties en pleine salle plénière, le coup de force des troupes de Donald Trump a donné lieu à des scènes incroyables.

MAGA rioters stormed a group of journalists, and now actively destroying media equipment while shouting “F*ck fake news”. Welcome to Donald Trump’s America. pic.twitter.com/j9JkCfKJaR

A flash lights up the front of the U.S. Capitol as a mob of Trump supporters control the steps of the building. pic.twitter.com/lqFtnqzoJ5