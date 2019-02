Malgré les menaces, Juan Guaido va rentrer

Le chef de l'opposition au Venezuela Juan Guaido a déclaré jeudi à Brasilia vouloir rentrer à Caracas «dans les prochains jours». Les «menaces» qu'il a reçues pour avoir ignoré une interdiction judiciaire de sortie du territoire ne mettent pas à mal sa résolution.

Juan Guaido, président autoproclamé par intérim reconnu par plus de cinquante pays, a fait cette déclaration à l'issue d'un entretien avec le président brésilien Jair Bolsonaro. Il compte poursuivre au Paraguay vendredi une tournée destinée à s'assurer des soutiens internationaux.

L'opposant a, dans un premier temps, déclaré vouloir rentrer à Caracas «au cours du week-end ou lundi» prochain, puis a précisé qu'il rentrerait «lundi au plus tard». Il n'a pas confirmé l'information de sa visite à Asunción, annoncée sur Twitter par le président paraguayen Mario Abdo.

Mañana recibiremos la visita de nuestro querido amigo, Presidente Juan Guaidó en el Palacio de López.– Marito Abdo (@MaritoAbdo) 28 février 2019

Le président socialiste Nicolas Maduro a déclaré à la télévision américaine ABC News que Juan Guaido «aurait affaire à la justice» pour avoir quitté le territoire vénézuélien malgré l'interdiction de sortie du pays.

«Misère ou prospérité»

Le président autoproclamé est arrivé au Brésil dans la nuit en provenance de Colombie, deux pays frontaliers du Venezuela qui ont collecté une aide humanitaire, à la demande de l'opposition, qui n'a pas pu entrer dans le pays samedi en raison du blocage des forces de l'ordre vénézuéliennes.

A Brasilia, Jair Bolsonaro a salué Juan Guaido comme son «frère», le qualifiant de symbole «d'espérance». «Nous ne mesurerons pas nos efforts, dans un cadre légal qui respecte notre Constitution et nos traditions, pour que la démocratie soit rétablie au Venezuela», a-t-il expliqué, avant de lancer: «Dieu est brésilien et vénézuélien».

Évoquant la situation dans son pays englué dans la crise, Juan Guaido a déclaré que «300 000 Vénézuéliens risqu(ai)ent de mourir» en raison des pénuries d'aliments et de médicaments. «Ce n'est pas un choix entre Maduro et Guaido, mais un choix entre la démocratie et la dictature, la misère ou la prospérité», a-t-il ajouté. «Nous luttons pour des élections libres, des élections démocratiques».

(L'essentiel/afp)