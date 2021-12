Des milliers à fuir l’éruption du volcan Semeru

Le volcan indonésien Semeru, dans l’est de Java, est entré en éruption samedi, recouvrant ses environs d’une épaisse couche de fumée et de cendres et poussant des milliers de personnes à fuir leur domicile. Aucune victime n’a pour l’instant été recensée, selon l’agence nationale des catastrophes naturelles. Mais les secours ont dû faire évacuer des habitants alors que des coulées de lave atteignaient leurs villages et ont détruit un pont dans la région de Lumajang.

«Plusieurs régions ont été plongées dans l’obscurité après avoir été recouvertes par les cendres volcaniques», a expliqué le porte-parole de l’agence Abdul Muhari, ajoutant que des abris étaient «construits dans plusieurs localités de Lumajang». Une vidéo diffusée par l’agence montre des habitants, dont des enfants, courant pour se mettre à l’abri au moment de l’éruption du volcan, à 3h00 du matin samedi (9h00, heure suisse). Les autorités locales ont par ailleurs établi un périmètre de sécurité de 5 kilomètres autour du cratère.

La dernière éruption majeure du Semeru date de décembre 2020. Elle avait aussi provoqué la fuite de milliers de personnes et couvert des villages entiers. L’Indonésie se trouve sur le «cercle de feu» du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. Cet archipel du sud-est asiatique compte près de 130 volcans actifs sur son territoire. Fin 2018, l’éruption d’un volcan entre les îles de Java et de Sumatra avait causé un glissement de terrain sous-marin et un tsunami, tuant près de 400 personnes.

(L'essentiel/AFP)