Plus de 70 000 personnes ont signé une pétition exigeant que deux huskies menacés d'euthanasie soient épargnés. Dimanche, dans l'Utah, un chien nommé Bear a arraché la main d'un petit garçon de 4 ans, rappelle People. L'enfant, qui voulait jouer avec l'animal, avait posé une chaussette sur son bras et l'avait fait passer sous la clôture séparant son jardin de celui de ses voisins, où vivaient les deux huskies. Bear pensait avoir affaire à un jouet. «Il a mordu trop fort et n'a pas vu qu'il y avait un enfant de l'autre côté de la barrière», a écrit Jessica Nusz, une amie de la propriétaire des chiens, qui a lancé la pétition.

Après le drame, le père du garçonnet a alerté la police, expliquant que la main de son fils avait été complètement arrachée. Arrivés sur place, des officiers ont trouvé le papa en train de faire de son mieux pour réconforter son enfant et stopper l'hémorragie. D'après Jason Cook, porte-parole de la police de Layton, la totalité de la main de l'enfant et 5 à 7 centimètres de son avant-bras avaient été arrachés.

Sort incertain

Héliporté vers Salt Lake City, le garçonnet a fait preuve d'un courage épatant: «Il n'a même pas lâché la moindre larme dans l'hélicoptère», souligne Cook. Une dizaine d'ambulanciers ont été mobilisés dans l'espoir de retrouver la main du petit afin de tenter une opération, mais leurs recherches ont été vaines. Il est probable que le husky l'ait dévorée. Opéré, l'enfant se trouve dans un état stable.

Bear et Polar ont été placés en quarantaine et le premier risque d'être endormi. «Il ne mérite pas de mourir pour cet accident improbable», peut-on lire dans le texte de la pétition. Choquée par ce drame, la propriétaire des chiens a assuré qu'il s'agissait du premier accident de ce genre. «Elle affirme que ses animaux sont dociles et qu'ils n'ont jamais montré le moindre signe d'agressivité», indique Jason Cook. L'enquête est en cours, et le sort des animaux reste incertain.

(L'essentiel/joc)