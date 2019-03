«Des cadavres d'ânes jonchent les pâturages»

«Sur 8 392 asins atteints par la gourme équine ou angine du cheval, plus de la moitié ont succombé à la maladie depuis son apparition à la première décade de décembre 2018», a déploré la direction régionale de l'Élevage d'Agadez (nord). Les autres ânes contaminés ont survécu après avoir été «traités», a assuré la direction citée par la télévision publique. Le ministre nigérien délégué à l’Élevage, Mohamed Boucha, s'est rendu cette semaine à Agadez pour constater «l'impact» de cette épizootie qui a pour épicentre Ingall, une zone pastorale par excellence, a indiqué la télévision.

«On voit des cadavres (d'ânes) qui jonchent les pâturages et les puits (où viennent s'abreuver les animaux) il y a donc un réel danger de contamination» de la zone, a indiqué le ministre. Le risque de contagion est «d'autant plus grand» que la maladie se transmet entre équidés et également par le biais du pâturage, alors que le traitement d'un animal malade peut durer plusieurs semaines, selon les services vétérinaires.

(L'essentiel/afp)