Face à la Chine, l'Australie renforce sa défense

L'Australie a annoncé mercredi la réorganisation de sa stratégie en matière de défense, avec le renforcement de sa capacité de frappe à longue portée dans un contexte de hausse des tensions avec la Chine. Le Premier ministre Scott Morrison a indiqué que le pays allait consacrer, au cours de la prochaine décennie, 270 milliards de dollars australiens (166 milliards d'euros) à l'acquisition et à l'amélioration de ses capacités de défense, soit une hausse de près de 40% du budget. Il a affirmé son souhait d'augmenter de manière significative la capacité militaire australienne dans la région Indo-Pacifique.

«Nous devons réaliser que nous sommes entrés dans une nouvelle ère stratégique moins clémente», a déclaré M. Morrison lors d'un discours, faisant allusion à la fin de l'incontestée hégémonie américaine et à la montée en puissance de la Chine. «Même si, chez nous, nous sommes venus à bout de l'épidémie de coronavirus, nous devons nous préparer au monde de l'après Covid-19 qui sera plus pauvre, plus dangereux et plus désordonné», a-t-il mis en garde.

Le gouvernement australien s'est engagé à consacrer au moins 2% de son PIB à la défense et prévoit de consacrer près de 40% de plus à l'armement. Le pays va se doter d'une capacité de frappe capable d'atteindre des cibles situées à des milliers de kilomètres de l'Australie.

(L'essentiel/afp)