Une deuxième femme accuse le juge Kavanaugh

Une deuxième femme a accusé d'inconduite sexuelle, au début des années 80, le juge Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, a annoncé le magazine américain The New Yorker dimanche. Deborah Ramirez, 53 ans, a déclaré que Brett Kavanaugh, lors d'une soirée arrosée à l'université de Yale, a sorti son sexe devant elle, la contraignant à le toucher alors qu'elle le repoussait, ce que Brett Kavanaugh a vigoureusement démenti, dans un communiqué publié par le journal.

«Ce prétendu événement datant d'il y a 35 ans n'a pas eu lieu. Les gens qui me connaissaient alors savent que cela ne s'est pas produit et l'ont dit. Ceci est du dénigrement pur et simple», a-t-il écrit. Cette accusation survient à quatre jours de l'audition cruciale, prévue jeudi, de Christine Blasey Ford qui accuse déjà d'agression sexuelle le juge Kavanaugh lors d'une soirée entre lycéens au début des années 80.

«Une autre allégation sérieuse, crédible et inquiétante»

Au moins quatre sénateurs démocrates ont eu connaissance des accusations portées par Mme Ramirez, et au moins deux d'entre eux ont commencé à enquêter sur le sujet, indique le magazine. «Il s'agit d'une autre allégation sérieuse, crédible et inquiétante contre Brett Kavanaugh. Elle doit être pleinement examinée», a notamment indiqué le sénateur de Hawaï, Mazie Hirono, cité par The New Yorker. Plusieurs collaborateurs de sénateurs républicains ont également exprimé leur inquiétude sur l'impact potentiel de ces déclarations sur la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême.

«Je pense qu'une enquête du FBI serait justifiée», a également dit Deborah Ramirez, qui a expliqué avoir réfléchi pendant six jours avant de se confier. De son côté, Michael Avenatti - l'avocat de l'actrice porno Stormy Daniels, engagée dans une bataille judiciaire avec Donald Trump - a publié sur Twitter un échange de mails dans lequel il promet à la commission judiciaire du Sénat de nouvelles preuves d'inconduite de Brett Kavanaugh. L'avocat a précisé qu'il ne défendait pas Deborah Ramirez.

A new allegation against Supreme Court nominee Brett Kavanaugh surfaces, this time from his years at Yale. The latest from me and @JaneMayerNYer: https://t.co/o8nTmjw2Vg– Ronan Farrow (@RonanFarrow) 23 septembre 2018

My e-mail of moments ago with Mike Davis, Chief Counsel for Nominations for U.S. Senate Committee on the Judiciary. We demand that this process be thorough, open and fair, which is what the American public deserves. It must not be rushed and evidence/witnesses must not be hidden. pic.twitter.com/11XLZJBTtY– Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 24 septembre 2018

(L'essentiel/afp)