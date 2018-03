Des colis piégés sèment la terreur à Austin

La police a estimé lundi que trois explosions aux colis piégés survenues à Austin, au Texas, qui ont fait deux morts et plusieurs blessés en dix jours sont «liées». Un premier colis piégé a tué lundi matin un jeune homme de 17 ans et blessé une femme habitant le même domicile, où vivaient des Noirs, selon la police de la capitale texane où se déroule le grand festival South by Southwest. Un second paquet a explosé un peu plus tard, blessant grièvement une femme d'origine hispanique âgée de 75 ans. Un précédent colis piégé laissé le 2 mars à l'entrée d'une autre maison d'Austin, où vivaient des Noirs, a tué un homme de 39 ans, toujours selon la police.

«Nous percevons effectivement des ressemblances et estimons actuellement que ces dossiers sont liés. Nous ignorons toutefois quel peut être le mobile derrière ces dossiers», a souligné le chef de la police d'Austin, Brian Manley, à propos des deux premiers cas, en conférence de presse. Les enquêteurs suivent notamment la piste d'attentats racistes, car les victimes des deux premières explosions sont noires. Ils n'ont trouvé «aucune indication pour le moment» pointant vers un acte de terrorisme, a ajouté Brian Manley.

Les enquêteurs savent quels types d'engins explosifs ont été employés lors des deux premières explosions, a-t-il indiqué sans plus de précision. La police inspectait lundi des maisons d'Austin à la recherche de caméras de surveillance, les enquêteurs estimant que les paquets ont été laissés en personne dans la nuit et non pas livrés par la poste. «Je demande au public de faire attention et d'être prudent», a encore déclaré Brian Manley.

"These [packages] are not coming through the United States Postal Service that we've determined at this point," official says on two deadly package explosions in Austin, Texas. https://t.co/fd4bcvtMynpic.twitter.com/2OKsTpDVQf– CBS News (@CBSNews) March 12, 2018

?If you receive a package that you are not expecting or looks suspicious, DO NOT open it, call 911 immediately. RT- Help us spread this message. ? https://t.co/j9bxbaaBce– Chief Brian Manley (@chief_manley) March 12, 2018

(L'essentiel/afp)