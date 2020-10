Elle attend sa rivale dans sa voiture avec un rasoir

New Rochelle orthodontist indicted in love triangle stabbing of fomer fiancee's new girlfriend https://t.co/m7LCvkAaMn #Alika Crew #Kurtz Howell — Scallywagandvagabond (@ScallywagNYC) October 9, 2020

Une orthodontiste de 42 ans a été mise en accusation, mercredi dernier, pour tentative de meurtre, agression, séquestration et possession illégale d’une arme. Alika Crew est accusée d’avoir attaqué la nouvelle copine de son ex-petit ami le 28 juillet dernier à New Rochelle (New York). Ce jour-là, la quadragénaire a surgi de la banquette arrière de la voiture de sa rivale âgée de 30 ans, armée d’un rasoir.

La victime a pu fuir, mais Alika l’a rattrapée après une courte course-poursuite, rapporte lohud. L’assaillante a alors tranché la gorge de la malheureuse, lui infligeant de graves blessures. Quand des voisins sont accourus pour porter secours à la victime, Alika a pris la poudre d’escampette. Comme le montrent des images de vidéosurveillance, elle est ensuite revenue et s’est fait passer pour une habitante inquiète. «Je suis médecin», a-t-elle lancé aux témoins. «Elle ment! C’est elle!» a crié sa rivale.

Arrêtée sur place

À l’arrivée de la police, la victime a désigné une nouvelle fois son agresseuse, qui a été arrêtée sur place. La trentenaire, grièvement blessée au cou et à une main, a été hospitalisée. L’attaque est survenue près de la maison où la suspecte vivait encore avec son ex-compagnon. La nouvelle copine de celui-ci était en train de quitter les lieux après y avoir passé la nuit quand l’agression est survenue.

Alika a été libérée contre une caution de 200 000 dollars et doit retourner devant un tribunal le 2 novembre. L’orthodontiste a plaidé non coupable.

(L'essentiel/joc)