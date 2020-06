Une attraction de Disney contrainte au relooking?

Ses célèbres canots en forme de bûches et sa descente finale vertigineuse en font l’une des attractions les plus populaires des parcs Disneyland en Californie et Disney World en Floride. Créée à la fin des années 80, l’incontournable «Splash Mountain» est basée sur l’histoire du film d’animation «Mélodie du Sud», sorti en 1946. Son histoire se déroule dans un champ de coton du Vieux Sud américain et met en scène des anciens esclaves et leurs anciens maîtres. À sa sortie, le film de Disney avait suscité la polémique en raison des stéréotypes racistes qu’il véhiculait et pour son apparente nostalgie du Sud d’avant-guerre.

Au vu du soulèvement antiraciste qu’a engendré la mort de George Floyd, il se pourrait que «Splash Mountain» subisse un relooking plus en phase avec l’époque actuelle. En effet, des fans de Disney ont lancé plusieurs pétitions demandant que le thème de l’attraction soit repensé et que toute trace de «Mélodie du Sud» soit éradiquée. Attachés à ce manège mythique, les internautes tiennent à ce qu’il continue de vivre, mais sous une autre forme, précise CNN.

La proposition la plus répandue concerne le film d’animation «La princesse et la grenouille», le premier long métrage du géant américain mettant en vedette une princesse noire. Inspiré par cette idée, un employé de Disneyland Californie a imaginé ce que pourrait devenir «Splash Mountain» dans une ambiance de bayou de La Nouvelle-Orléans. Frederick Chambers, qui pense à ce relooking depuis plusieurs années, estime qu’il est «très plausible» que Disney accepte de revoir sa copie.

En 2018 par exemple, les parcs de Californie et de Floride avaient accepté de modifier une scène de la célèbre attraction «Pirates des Caraïbes». À l’origine, des pirates animatroniques participaient à une vente aux enchères de femmes. Elles ont finalement été remplacées par des objets issus d’un pillage effectué par les pirates dans un village. À noter que cette scène est encore proposée dans sa version d’origine à Disneyland Paris.

(L'essentiel/joc)