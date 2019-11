Une batte de baseball à un million de dollars

Dans le monde du baseball, Babe Ruth est une légende. Il est considéré comme le meilleur joueur de l'entre-deux-guerres. Il a évolué dans la Ligue majeure de baseball (MLB) entre 1914 et 1935. L'Américain a fait l'essentiel de sa carrière sous le maillot des New York Yankees et remporté le titre suprême, les World Series, à sept reprises.

Babe Ruth en 1927

Avec ses 714 home-runs, Babe Ruth reste toujours sur le podium de la MLB, il n'a été devancé que par Barry Bonds (762) et Ank Aaron (755).

Le «Sultan of Swat» fait toujours parler de lui, 71 ans après sa mort. Cette fois, ce n'est plus sur le terrain, mais sur le marché des souvenirs de sport qu'il fait un carton. La batte avec laquelle il a inscrit son 500e home-run en 1929 va être mise aux enchères. Ils se poursuivront en ligne jusqu'au 14 décembre et devrait dépasser le million de dollars, selon les experts, qui on vérifié l'authenticité de la pièce. Ils justifient ce prix exorbitant par le fait que cette batte est restée en parfait état.

Le joueur l'avait offerte en 1940 au maire d'un village de l'État de New York, qui l'a gardée quelque temps dans son salon comme objet de décoration, avant de la ranger dans un placard. Elle a refait surface 75 ans plus tard.

Un maillot vendu 5,6 millions de dollars

Pour les riches collectionneurs passionnés de sports, il est impensable de ne pas posséder un objet ayant appartenu à Babe Ruth. Dès lors, leurs prix s'envolent à chaque enchère. En juin dernier, un maillot des New York Yankees porté par la légende a été vendu à New York pour 5,6 millions de dollars, un record pour un article de sport de ce genre.

Selon la société Hunt Auctions qui organisait cette vente aux enchères, le précédent record était déjà lié à Babe Ruth pour un maillot porté en 1920 et vendu 4,4 millions de dollars. Parmi les 20 articles de sport les plus chers, neuf sont estampillés Ruth. Sa batte à un million de dollars devrait rentrer dans le top ten des objets de sports les plus onéreux.

(L'essentiel)