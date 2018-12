Une saisie record de plus d'une tonne d'héroïne

Les autorités turques ont intercepté plus d'une tonne d'héroïne, soit la saisie la plus importante dans l'histoire du pays, a indiqué jeudi le ministre de l'Intérieur. «Hier (mercredi), la plus grande saisie de l'histoire a eu lieu. Des équipes rattachées à la direction de la sûreté ont saisi 1,271 tonne d'héroïne à l'arrière d'un camion à Erzincan (est). C'est un chiffre important pour une seule prise», a déclaré le ministre Süleyman Soylu lors d'une conférence sur la lutte contre la drogue à Antalya (sud).

Le gouvernorat d'Erzincan a précisé que le camion en question se rendait de Van (est) à Istanbul et que les autorités avaient été alertées par la réaction de leur chien renifleur de drogue. Trois personnes présentes à bord du camion ont été arrêtées, selon un communiqué du gouvernorat, qui explique que la drogue était cachée dans des faux emballages de produits alimentaires.

Selon M. Soylu, 15,9 tonnes d'héroïne ont été saisies en 2018 en Turquie, sans compter la prise de mercredi. Par ailleurs, 80 tonnes de cannabis ont été saisies, ainsi que 19,6 millions de tablettes de captagon et 7,8 millions de pilules d'extasy, a-t-il ajouté.

(L'essentiel/afp)