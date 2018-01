Le boss de Compass tué dans un accident d'avion

Richard Cousins, 58 ans, fait partie des victimes de l'accident qui s'est produit dans une rivière au nord de Sydney, a annoncé le chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Mark Hutchings. Le président de Compass, Paul Walsh, a confirmé dans un communiqué la disparition de celui qui dirigeait le groupe depuis onze ans.

Richard Cousins avait annoncé qu'il quitterait ses fonctions en mars prochain. Sous sa direction, Compass Group est devenu l'une des sociétés les plus performantes du Financial Times Stock Exchange , l'indice phare de la Bourse de Londres.

L'accident a en tout fait six victimes. L'accident, dont on ignore les causes, a eu lieu sur un fleuve à une cinquantaine de kilomètres au nord de Sydney.

(L'essentiel/ats)