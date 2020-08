Une fillette projetée dans les airs par un cerf-​​volant

La scène a été filmée par de nombreux spectateurs dans la ville de Hsinchu. Sur ces vidéos, l'excitation suscitée par la préparation de l'énorme cerf-volant cède vite la place à l'effroi, quand la foule réalise que la petite fille se retrouve accrochée à la queue de l'engin, et emportée haut dans les airs. Pendant 31 secondes, la fillette est ballottée en l'air par les puissantes rafales. Des spectateurs sont finalement parvenus à la rattraper quand le vent a molli.

Le maire de Hsinchu Lin Chih-chien a précisé que l'enfant souffrait d'égratignures au visage et était terrifiée par cette expérience. Les images sont vite devenues virales sur les réseaux sociaux. «Toux ceux qui ont vu la scène ont eu la peur de leur vie. Ça c'est passé en un instant», a déclaré un blogueur se faisant appeler Via dans un commentaire accompagnant sur Facebook une vidéo qui a été vue par plus de 1,61 million de personnes.

Un homme de 34 ans, qui n'a donné que son nom de famille, Lin, a raconté à l'Apple Daily avoir aidé à réceptionner la fillette quand le cerf-volant s'est rapproché du sol. «Au début j'ai cru que c'était un genre de spectacle de cascadeur (...) mais très vite je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser l'enfant tomber», a-t-il dit.

(L'essentiel/afp)