Elle s'éclatait pendant que ses filles agonisaient

«Les gens de notre communauté s'occupent mieux de leurs animaux domestiques que vous de vos enfants». Le juge du tribunal du comté de Kerr, au Texas, n'a pas mâché ses mots au moment de condamner Amanda Hawkins à 40 ans de prison. Aujourd'hui âgée de 20 ans, l'Américaine était accusée d'avoir laissé mourir ses deux filles de 1 et 2 ans en les laissant dans une voiture surchauffée, pendant 15 interminables heures.

Les faits remontent au 6 juin 2017. Ce jour-là, à 21h, la Texane a abandonné ses petites Addyson et Brynn pour fumer de la marijuana et s'amuser avec des amis. Elle n'est revenue les chercher qu'à midi le lendemain. Alors que les températures frôlaient les 50 degrés à l'intérieur du véhicule, les deux fillettes ont été retrouvées dans un état dramatique. Par peur d'être mise en prison, Amanda n'a pas emmené ses enfants à l'hôpital, relate Hill Country Breaking News. Elle a essayé de les réanimer en leur faisant prendre un bain d'eau froide, puis a fini par les conduire dans un centre médical, deux heures plus tard.

«Accro au sexe»

À l'hôpital universitaire de San Antonio, les médecins ont passé 40 heures à tenter de sauver les petites, en vain. Au tribunal, le Dr John Gebhart a expliqué qu'Addyson et Brynn avaient sans doute enduré de terribles souffrances: elles ont succombé à un œdème cérébral. «Ces précieuses petites filles seraient encore là si ça n'était pas arrivé», a tempêté le juge N. Keith Williams. Celui-ci a condamné la jeune femme à 40 ans de prison, mais aurait voulu lui infliger une peine plus sévère si la loi le lui avait autorisé.

En septembre, Amanda, qui se décrit elle-même comme une personne «accro au sexe», avait avoué avoir intentionnellement mis ses enfants en danger. Kevin Franke, un jeune homme de 18 ans, comparaîtra en janvier pour homicide involontaire, blessures à un enfant et mise en danger d'un enfant. Il avait passé la nuit dans la voiture avec les fillettes mais assure qu'il ne savait pas qu'elles s'y trouvaient. Le lendemain, il avait accompagné Amanda et ses enfants à l'hôpital.

(L'essentiel/joc)