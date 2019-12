L'ambassadeur avait fauché un livre sur Casanova

Pris en flagrant délit de vol d'une biographie de Casanova, dans la plus célèbre librairie de Buenos Aires, l'ambassadeur du Mexique en Argentine, Ricardo Valero, a démissionné «pour raisons de santé», a annoncé dimanche, le gouvernement mexicain.

Des images de vidéosurveillance prises le 26 octobre, et publiées début décembre, montraient l'ambassadeur glissant furtivement un livre dans un journal alors qu'il arpentait la mythique El Ateneo Grand Splendid, considérée comme une des plus belles librairies du monde, et située dans un ancien théâtre.

Tumeur au cerveau

Interpellé par les vigiles, le diplomate avait tenté de se justifier en exhibant des reçus dont aucun ne correspondait à l'ouvrage dérobé, à savoir une biographie de l'aventurier vénitien et célèbre séducteur Giacomo Casanova, écrite par l'universitaire français Guy Chaussinand-Nogaret et vendue pour 640 pesos argentins (environ 9 euros).

L'ambassadeur subit actuellement un «traitement neurologique», a tweeté le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, qui lui a souhaité «un prompt rétablissement». Selon les médias mexicains et argentins, Ricardo Valero, 77 ans, souffre d'une tumeur au cerveau qui altère son comportement.

Se acuerdan del Embajador #ricardovalero aquel que »Olvido pagar un libro en #Argentina pues resulta que renunció quesque por motivos de salud a según Don @m_ebrardpic.twitter.com/3UOq5ge8DK– Guillermo Espinosa (@Guiesga) December 23, 2019

(L'essentiel/ats)