Une dispute entre Floyd et Chauvin il y a plusieurs mois

Derek Chauvin, le policier blanc qui a tué George Floyd, a-t-il prémédité son geste? C'est la conviction de la famille du défunt qui s'appuie sur plusieurs témoignages d'anciens collègues des deux hommes. Floyd et Chauvin ont en effet travaillé ensemble dans une boîte de nuit de Minneapolis.

C'était il y a plusieurs mois. Floyd était employé en tant qu'agent de sécurité, tandis que Chauvin patrouillait le mardi soir devant le club en dehors de ses heures de service, a confirmé la gérante du club. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'après un ex-collègue qui a témoigné sur CBS, les deux hommes n'étaient pas en bons termes.

In Minneapolis, new details are emerging about a history of friction between George Floyd and former officer Derek Chauvin.



One former nightclub coworker tells CBS News the two men “bumped heads.”

@jeffpeguescbs has more