Des élus jettent des abats de porc au Parlement

Le Parlement taïwanais, réputé pour être fréquemment le théâtre de scènes d'affrontements chaotiques entre élus des deux côtés de l'échiquier politique, a connu vendredi des échauffourées d'un nouveau type. Les membres du parti d'opposition Kuomintang (KMT) ont répandu au sol des seaux contenant des abats de porc avant de lancer sur leurs adversaires des intestins, des cœurs, des foies et tout un tas d'autres organes.

Le gouvernement taïwanais a récemment annoncé sa décision d'autoriser, à partir du 1er janvier, les importations de porc américain contenant de la ractopamine. Cet additif, qui contribue à rendre la viande plus maigre, est interdit en Chine et dans l'Union européenne. Les autorités américaines ont souligné que les importations de porc et de bœuf sont un des principaux obstacles à la signature d'une accord commercial entre Washington et Taipei.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et son Parti démocratique progressiste (PDP), qui détient une large majorité au Parlement, espèrent qu'un tel assouplissement permettra d'aboutir à la conclusion de cet accord. Beaucoup de Taïwanais demeurent opposés à ces importations de porc américain, et le KMT s'est saisi de la question après une série de revers électoraux. La puissante industrie nationale du porc de Taïwan redoute également la concurrence des États-Unis.

(L'essentiel/afp)