Le convoi d'un ministre aurait écrasé 4 personnes

Au moins huit personnes ont trouvé la mort, dimanche, dans le nord de l'Inde, dans des heurts survenus lors d'une manifestation d'agriculteurs qui s'opposent depuis près d'un an aux réformes agricoles du gouvernement, ont indiqué les autorités, à la presse locale. Les agriculteurs s'étaient rassemblés pour une manifestation dans le district de Lakhimpur Kheri, dans l'État de l'Uttar Pradesh, où le ministre des Affaires intérieures, Ajay Mishra, et le vice-ministre de l'État, Keshav Prasad Maurya, étaient attendus.

Des heurts se sont alors produits autour des véhicules du convoi ministériel. Selon des agriculteurs, une voiture du convoi, dans laquelle se serait trouvé le fils d'Ajay Mishra, a écrasé et tué quatre manifestants. L'incident a décuplé la colère des agriculteurs qui s'en sont pris aux voitures du convoi qu'ils ont incendiées. Quatre autres personnes ont été tuées dans ces violences, selon les dires d'agriculteurs présents à la manifestation.

Le ministre dément

«Huit personnes sont mortes dans l'incident d'aujourd'hui à Lakhimpur. Parmi les huit, quatre étaient des agriculteurs et quatre autres personnes se trouvaient dans les véhicules» du convoi, a déclaré le directeur général de la police de l'Uttar Pradesh, Mukul Goel, dimanche, à la chaîne de télévision CNN-News18.

Ajay Mishra a démenti les allégations des agriculteurs, déclarant à la presse locale que les manifestants avaient attaqué le convoi et tué un chauffeur et trois employés du Bharatiya Janata Party (BJP), parti à la tête de l'Uttar Pradesh, le plus peuplé de l'Inde, et du Premier ministre Narendra Modi.

Le ministre en chef de l'Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a qualifié l'incident de «très triste et malheureux», lançant un appel au calme.

