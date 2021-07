Il tombe de sa montgolfière, ses clients seuls à bord

Un terrible accident est survenu jeudi dernier à Bradford (Vermont). Dans la matinée, une montgolfière a décollé avec quatre passagers et leur pilote à bord. Lors d’une première tentative d’atterrissage, le ballon a heurté le sol et la nacelle s’est renversée. L’un des passagers en a été éjecté, sans se blesser. Le pilote, lui, «s’est pris dans l’engrenage fixé au ballon alors qu’il était en train de remonter», explique la police d’État du Vermont à CNN.

Coincé sous la nacelle, Brian Boland a fini par tomber d’une hauteur non précisée et s’est écrasé dans un champ. L’homme de 72 ans n’a pas survécu à sa chute. Trois passagers horrifiés toujours à bord, la montgolfière a continué son voyage sur environ 2,5 kilomètres, franchissant la frontière avec le New Hampshire. Le ballon s’est finalement pris dans des arbres, et les trois personnes sont parvenues à descendre de la nacelle sans encombre.

Selon le Silver Maple Lodge and Cottages, où travaillait Brian Boland, celui-ci était «l’un des pilotes de montgolfière les plus expérimentés du monde». D’après le site Internet de l’auberge, le septuagénaire avait établi plusieurs records du monde et avait volé partout sur la planète. «Brian nous manquera, mais nous ne pleurons pas nos amis aéronautes, car nous sommes tous venus au monde pour embrasser le lever du soleil et flotter sur le souffle de Dieu», a écrit sur Facebook Robert Willbanks, un de ses confrères. Une enquête est en cours.

(L'essentiel/joc)