Il meurt après avoir versé les cendres de son père

C'est un véritable drame qui frappe une famille du Massachusetts. Scott Landis, un pilote de la garde nationale, a péri dans le crash de son petit avion, vendredi dernier à Hanson. L'homme de 34 ans était accompagné de son frère de 29 ans, Patrick. Celui-ci a survécu à l'accident mais il est paralysé: «Il a subi tellement de fractures qu'il est impossible de les compter, son dos est brisé et sa moelle épinière sectionnée», explique sa tante. Les deux frères venaient de répandre les cendres de leur père, tout récemment décédé, depuis le ciel.

Sur GoFundMe, Marie Conway résume la terrible situation: «Ma sœur, sa maman, a perdu celui qui était son mari depuis 40 ans, son premier fils né 10 ans plus tard et va devoir s'occuper de son fils paralysé». Selon NECN, Scott Landis était en mission au Kosovo et avait bénéficié d'un congé après le décès de son père. Il devait reprendre ses fonctions samedi. Le pilote laisse derrière lui une femme et un petit garçon de 16 mois. Quelques jours avant le drame, Scott avait d'ailleurs emmené sa petite famille faire un tour en avion.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes du crash. Selon l'adjoint chef des pompiers de Hanson, les deux frères se sont retrouvés coincés dans l'eau. Les secouristes ont eu bien du mal à œuvrer dans cette zone marécageuse, et il leur a fallu environ 15 minutes pour extraire les deux victimes, rapporte NBC. Ils ont été sortis simultanément, explique le sergent Peter Daley, de la police de Hanson. «Nous sommes convaincus que Scott a fait de son mieux pour gérer l'altitude et la vitesse. Cela n'a juste pas fonctionné», déplore Adam Proulx, un ami du trentenaire. Il conclut: «Scott avait vraiment de grands projets pour lui et sa famille, et c'est fini».

Hey guys, my friend's cousins recently got into a bad plane accident, resulting in one sadly passing and the other being hospitalized. He asked me to share around the GoFundMe page, and it would mean the world to him and his family if you could (1/2) . https://t.co/WRs3sDrmAT— jdzombieslaya (@jdzombieslaya) 27 août 2018

Scott Landis grew up in South Paris and was a reserve officer in Rumford for nearly 8 years, before recently going full time as an instructor pilot with the national Guard. The 34 year old Landis is survived by his wife and young son. @WGME @FOX23Maine pic.twitter.com/yaPEKEpG59— Brad Rogers WGME (@BradWGME) 27 août 2018

(L'essentiel/joc)