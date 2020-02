Sept morts en Turquie après un séisme

Un séisme de magnitude 5,7 survenu dimanche à la frontière entre l'Iran et la Turquie a tué au moins sept personnes, dont trois enfants, côté turc et en a blessé 25 du côté iranien, ont annoncé les autorités des deux pays.

Le séisme a frappé à 9h23 (6h23 au Luxembourg) et son épicentre était localisé près du village de Habash-e Olya dans le nord-ouest de l'Iran, à moins de dix kilomètres de la frontière avec la Turquie, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Sa magnitude était de 5,7 sur l'échelle de magnitude du moment utilisée par l'USGS.

At least 7 people killed including 3 children, dozens injured after an earthquake magnitude 5.7 jolts eastern part of #Turkey, Earthquake centered in northwestern Iran were also felt in Turkey's #Van province. Turk Interior minister said pic.twitter.com/bTuEQMSCN3– NIN 24x7 (@NIN24x7News) February 23, 2020

En Turquie, sept personnes dont trois enfants ont péri dans la province de Van (est) limitrophe de l'Iran, a annoncé le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu, cité par l'agence étatique Anadolu. Cinq autres personnes ont été blessées et hospitalisées et d'autres personnes se trouveraient piégées sous les décombres, a ajouté Süleyman Soylu précisant que «les efforts de recherches et de secours se poursuivent».

Le gouverneur de la province de Van, Mehmet Emin Bilmez, a fait état sur Twitter de «dégâts dans plusieurs zones habitées» de sa juridiction.

Villages endommagés

Selon l'agence Anadolu, le séisme a endommagé plusieurs villages de cette province. Celle-ci a déjà été frappée début février par deux avalanches qui ont tué 41 personnes, dix jours après un puissant séisme dans la province d'Elazig, située également dans l'est de la Turquie, qui a fait aussi 41 morts.

En Iran, le Service national des secours iraniens a fait état de 25 blessés avec des dégâts matériels limités selon les premières estimations. La secousse a touché la province de l'Azerbaïdjan-Occidental. Mojtaba Khalédi, porte-parole du Service national des secours iraniens, a précisé à l'AFP que sept des 25 personnes blessées ont été hospitalisées.

Le tremblement de terre a également endommagé un nombre encore indéterminé de maisons d'habitation dans quatre villages proches de l'épicentre, a ajouté Mojtaba Khalédi.

(L'essentiel/afp)