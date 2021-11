Un butin énorme trouvé dans le coffre d'une voiture

La police de Queensland a fait une découverte surprenante. Une patrouille a ainsi trouvé 4 millions de dollars australiens (2,56 millions d'euros) dans le coffre de cette voiture.

Le policier découpe le sac pour regarder son contenu. Et quelques secondes plus tard, voilà le butin. Les forces de l'ordre ont déclaré qu'une patrouille avait vu l'homme agir de manière suspecte. Le «propriétaire» des billets a été accusé de blanchiment d'argent. Sa nervosité auprès des policiers l'aurait rendu encore plus suspect.

(L'essentiel)