"We're losing species we do not even know exist."



Record fires and deforestation have killed off 20% of the Amazon: @greenpeace #AmazonFire pic.twitter.com/kdopdA4bfM — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 23, 2019

L'Institut national de recherche spatiale (INPE) a fait état de près de 2 500 nouveaux départs de feu en l'espace de 48 heures dans l'ensemble du Brésil. L'image d'un pompier de l'État de Mato Grosso (centre) en train de donner à boire, sur une terre ravagée par les flammes, à un tatou assoiffé - l'animal choisi comme mascotte pour la Coupe du monde 2014 - a été très partagée sur les réseaux sociaux. À Porto Velho, capitale de l'État amazonien de Rondônia, à 3 000 km au nord-ouest de Sao Paulo, «le nuage de fumée nous pourrit la vie», dit à l'AFP Roberto dos Santos, un motard qui raconte comment les incendies bouleversent le quotidien de cette petite ville au bord du fleuve Madera.

«Le matin, on ne peut même plus voir les voitures. Ma fille est tombée malade, j'ai dû l'emmener aux urgences. Des animaux brûlent vifs dans la jungle, certains fuient vers la ville pour y trouver refuge». La déforestation, qui avance rapidement, est la principale cause des départs de feu. D'autres messages, sous le mot-clef #ForaSalles, demandaient la démission du ministre de l'Environnement Ricardo Salles, qui avait minimisé la crise en début de semaine.

Le président Jair Bolsonaro, lui, a avancé quant à l'origine de ces incendies que «les plus forts soupçons pèsent sur les ONG». D'après l'Institut national de recherche spatiale (INPE), 75 336 feux de forêt ont été enregistrés dans le pays de janvier jusqu'au 21 août, soit 84% de plus que sur la même période de l'an dernier, et plus de 52% concernent l'Amazonie. «Le nombre d'incendies est terrifiant», avance le chercheur Ribeiro de Freitas.

«Je n'avais jamais vu une telle situation, c'est un épisode critique», confie à l'AFP la biologiste Marta Marcondes. «Notre maison brûle. Littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C'est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence», a écrit sur Twitter jeudi le président français, Emmanuel Macron, à propos du sommet de ce week-end à Biarritz.

Madonna, Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Novak Djokovic, Leonardo DiCaprio... de nombreuses personnalités, ont également dénoncé ces feux en Amazonie.

(L'essentiel/afp)