640 000 tonnes d'outils de pêche abandonnés

Pascal Van Erp le redoutait, il ne s'est pas trompé. De sa plongée dans les eaux froides de l'Atlantique sud, à 1 600 km au nord-ouest de la ville sud-africaine du Cap, il a ramené à la surface un piège à homards noirci par les algues. Dûment répertoriée, la petite cage de plastique vert va rejoindre la longue liste des pièces à conviction du procès de la pollution des océans instruit contre la pêche industrielle.

«On est à un millier de milles des côtes de l'Afrique du Sud et on y trouve quand même du matériel de pêche abandonné», fulmine l'océanologue Thilo Maack, de Greenpeace. «Dans un endroit aussi isolé (...) c'est vraiment dégoûtant». A bord d'un des navires de l'ONG, l'Arctic Sunrise, lui et son équipe patrouillent autour du mont Vema, une montagne sous-marine dont le sommet affleure à une vingtaine de mètres de la surface, pour y documenter l'ampleur de la pollution.

Le poids de 50 000 bus à impériale

Des millions de filets, de lignes ou de cages en tous genres flottent dans les océans de la planète. Perdus ou simplement jetés par les entreprises de pêche. Les Nations unies estiment que 640 000 tonnes de matériel de pêche sont abandonnées chaque année comme autant de déchets au fond de l'eau. Le poids de 50 000 bus à impériale, insiste Greenpeace, jamais à court de comparaisons saisissantes.

Dans un rapport publié en 2009, le Programme de l'ONU pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations unies ont évalué à 10% la part des matières plastiques issues de la pêche qui polluent les mers. «Le matériel de pêche constitue (...) plus de 85% des déchets plastiques retrouvés sur les fonds ou les reliefs sous-marins», a renchéri Greenpeace dans un rapport publié mercredi.

Même abandonnés, ces équipements, non biodégradables, continuent à capturer poissons et crustacés et menacent même les grands mammifères comme les dauphins.

(L'essentiel/nxp/ats)