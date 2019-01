Des exercices de missiles près d'Okinawa

L'armée américaine envisage des exercices de missiles antinavires près d'Okinawa, dans l'extrême sud du Japon, une première, dans le but de renforcer ses moyens de défense en cas d'imprévus dans le Pacifique pouvant impliquer la Chine, selon un journal japonais. Washington a fait part de son intention aux forces d'autodéfense nippones: il s'agit pour les États-Unis de s'assurer de leur capacité à répondre à la stratégie de la Chine, a précisé le quotidien Sankei Shimbun, sans citer ses sources.

Les navires de guerre chinois traversent fréquemment les eaux proches d'Okinawa pour se rendre dans le Pacifique ces dernières années. Les experts affirment que les activités maritimes chinoises ont pour but d'instaurer un contrôle des eaux dans la première chaîne d'îles qui relie Okinawa, Taïwan et les Philippines, avec à terme des visées encore plus larges. Dans le cadre de cet exercice, les Etats-Unis utiliseront le système de lance-roquettes HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) fabriqué par Lockheed Martin.

La montée en puissance militaire rapide de la Chine énerve ses voisins asiatiques. Le chef de la défense japonaise a déclaré l'an passé que la Chine avait «intensifié de manière unilatérale» ses activités militaires. Pékin assure qu'il s'agit de légitime défense.

(L'essentiel/afp)