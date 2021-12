Deux disparus après une collision entre deux cargos

L'accident s'est produit vers 02h30 (à 3h30 au Luxembourg) en mer Baltique entre la pointe sud de la Suède et l'île danoise de Bornholm entre un cargo britannique et un cargo danois, qui est celui qui a chaviré, a expliqué un porte-parole de l'autorité, Carl-Johan Linde.

Une importante opération de secours mobilisant neuf bateaux et un hélicoptère est en cours, dans des eaux très froides, à seulement quatre degrés.

Les deux disparus sont les deux membres d'équipage du cargo danois, le Karin Høj, a confirmé l'armateur de ce navire long de 55 mètres.

