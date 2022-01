Un accident prive trois pays d'électricité

Le Kazakhstan, le Kirghizstan et l'Ouzbékistan, trois pays d'Asie centrale, étaient confrontés mardi, à des coupures d'électricité massives affectant le fonctionnement d'infrastructures importantes, une panne d'origine accidentelle, selon les autorités, dont la cause restait à déterminer. Une grande partie d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, était sans électricité, de même que la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent, et celle du Kirghizstan, Bichkek.

Un porte-parole du ministère kirghiz de l'Énergie a déclaré à l'AFP que ces coupures étaient dues à «un accident affectant le réseau énergétique régional», sans fournir davantage de précisions. Le ministère ouzbek de l'Énergie a déclaré dans un communiqué que cet incident était lié à un accident survenu sur le réseau du Kazakhstan. Selon les médias, l'aéroport international de Manas, à Bichkek, a dû se tourner vers une source d'électricité de secours.

«L'aéroport fonctionne mais pas à sa capacité totale», a indiqué l'aéroport, dans un communiqué cité par les médias locaux, ajoutant qu'il pouvait toujours accueillir les avions. Mais l'enregistrement a été suspendu pour certains vols au départ de la capitale kirghize. Toujours à Bichkek, des médias ont rapporté que les coupures d'électricité avaient entraîné l'arrêt des stations de pompage, ce qui affectait la distribution d'eau courante.

(L'essentiel/afp)