Des Républicains vont aussi enquêter sur l'assaut

Adam Kinzinger rejoint donc Liz Cheney, une autre parlementaire du Grand Old Party ouvertement opposée à l’ex-président républicain, parmi les membres de cette commission dont les travaux devraient commencer mardi. L’élu de l’Illinois a dit avoir «humblement accepté» l’invitation de la présidente de la Chambre, promettant sur Twitter de «travailler assidûment pour découvrir la vérité et pour que les responsables de l’attaque rendent des comptes».

L’annonce de Nancy Pelosi, faite dimanche par communiqué, intervient après une passe d’armes cette semaine concernant la composition de cette commission entre la démocrate et le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Kevin McCarthy. Ce dernier avait indiqué mercredi qu’aucun des cinq élus républicains qu’il avait proposés pour participer à cette enquête ne s’y joindrait finalement, après la décision de la responsable démocrate d’en rejeter deux, féroces défenseurs de Donald Trump et ayant relayé des théories du complot concernant l’attaque du 6 janvier.

Adam Kinzinger «et d’autres républicains se sont dits intéressés pour servir au sein de la commission», avait expliqué Nancy Pelosi dimanche matin sur la chaîne ABC, peu avant d’officialiser la nomination. «Je voulais nommer trois des membres que le leader McCarthy avait suggérés mais il a retiré leurs noms», avait-elle alors rappelé.

«Les responsables doivent rendre des comptes»

Début juillet, les démocrates avaient déjà choisi pour cette commission la républicaine Liz Cheney, farouche critique de Donald Trump. Elle et Adam Kinzinger avaient été les deux seuls élus du parti conservateur à voter en faveur de la création de cette commission. «Les responsables de cette attaque doivent rendre des comptes et cette commission spéciale répondra à cette responsabilité de façon professionnelle, rapide et impartiale», avait alors déclaré Liz Cheney dans un communiqué.

La création de cette commission, dotée du pouvoir d’assigner des témoins et de réclamer des documents, avait été approuvée après le blocage par les républicains d’une enquête indépendante, qui aurait été menée, comme celle créée après les attentats du 11 septembre 2001, par dix experts choisis à parts strictement égales par les deux partis. Les républicains ont justifié leur décision en affirmant que les investigations parlementaires déjà en cours et le travail de la police suffisaient. Au moins 500 personnes ont été inculpées dans cette affaire.

