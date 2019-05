Le braqueur filmé en train de canarder la police

C'est l'histoire d'un braquage qui a mal tourné au cours de la semaine passée. Après être entré dans un magasin d'alcool à Los Angeles, un malfrat a tiré sur le propriétaire. Alors que la police arrivait sur les lieux, l'homme est monté dans une Toyota Prius conduite par une femme.

Lancé dans une course poursuite infernale, le braqueur a passé un nouveau stade dans la violence, en tirant à plusieurs reprises sur les forces de l'ordre et en blessant légèrement un passant. Forcément, la police a riposté, et le véhicule a été intercepté.

Si la conductrice s'est rendue à la police, l'homme est resté dans la voiture. Blessé lors de la fusillade, il se trouve toujours dans un état critique.

(L'essentiel/utes)