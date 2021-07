Malgré ses blessures, il réalise une césarienne

La conscience professionnelle poussée à son paroxysme. Le Dr George Alkhouri a réalisé une prouesse héroïque, au début du mois à l’hôpital de Merced (Californie). Pour prendre la mesure du courage de ce médecin, il faut remonter au 2 juillet. Sur le point d’accoucher, Alyssa Stanghellini se rend à l’hôpital. Prise en charge, elle apprend que le cœur de son bébé est en train de dangereusement ralentir et que le cordon ombilical est enroulé autour de son cou.

Son gynécologue-obstétricien, qui suit l’évolution de la situation depuis son domicile, décide de se rendre rapidement auprès de sa patiente et saute dans sa voiture. «Le bébé était très stressé et il fallait le mettre au monde immédiatement», explique le Dr Alkhouri à KFSN. Les choses se compliquent encore un peu quand le médecin entre en collision avec un individu conduisant en état d’ivresse. «Tout le verre a explosé, j’en avais sur le visage et les mains», raconte-t-il.

Une infirmière lui retire des éclats de verre du visage

Bien que blessé, le Dr Alkhouri parvient à sortir de son véhicule et s’enquiert de la santé de l’autre automobiliste. Son téléphone étant cassé, il emprunte celui d’un policier arrivé sur les lieux de l’accident et appelle une infirmière pour lui expliquer ce qui vient de lui arriver. «Quand l’officier m’a entendu parler, il a proposé de me laisser partir», témoigne le médecin. Ensanglanté et perclus de douleurs, l’obstétricien arrive tant que bien mal à destination, où il pratique une césarienne d’urgence à Alyssa.

«Je me tenais sur une jambe pendant l’opération», se souvient le Dr Alkhouri, ajoutant qu’une infirmière a même dû retirer des éclats de verre de son visage avant l’intervention. Tout s’est finalement bien déroulé et le petit Bradley a vu le jour à 1h03 du matin.

Sa maman, elle, n’a été informée de l’acte héroïque de son médecin que plusieurs jours plus tard. «J’ai l’impression que Dieu avait la situation en main et je suis très reconnaissante que le Dr Alkhouri y soit arrivé même en étant blessé. Je ne sais pas si Bradley serait là s’il n’avait pas pu le faire», confie la jeune maman.

(L'essentiel/joc)