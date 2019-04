L'énorme erreur de Trump sur Twitter

Le tweet a été supprimé depuis mais L'essentiel a fait une capture d'écran.

Le président américain Donald Trump a condamné dimanche sur Twitter «les attaques terroristes horribles contre des églises et des hôtels» qui ont fait plus de 207 morts au Sri Lanka. «Sincères condoléances du peuple des États-Unis au peuple du Sri Lanka», ajoute-t-il, assurant: «Nous sommes prêts à apporter notre aide!». Dans son message, il écrit par erreur que «138 millions de personnes» ont été tuées dans ces attaques.

Quelques minutes plus tard, le Président a tweeté à nouveau, avec plus de prudence cette fois.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help!