Le policier Derek Chauvin a été libéré sous caution

L'agent de 44 ans devrait être jugé en mars avec trois de ses anciens collègues, accusés de complicité dans ce drame qui a déclenché la plus grande mobilisation antiraciste aux États-Unis depuis le mouvement des droits civiques dans les années 1960.

Le 25 mai, à Minneapolis, il avait été filmé agenouillé sur le cou de George Floyd pendant près de neuf minutes. Les images, diffusées en direct sur internet, avaient suscité une onde de choc mondiale. Son arrestation, quatre jours plus tard, avait participé au retour du calme dans la grande ville du nord des États-Unis, secouée par plusieurs nuits d'émeutes.

BREAKING: Ex-police officer Derek Chauvin, charged for the murder of #GeorgeFloyd, has been released from custody after posting $1M bond, records show.



All 4 officers charged have now been released on bond. pic.twitter.com/GYUM98RJvF