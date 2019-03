Un garçon tué dans des affrontements à Gaza

Un adolescent palestinien a été tué par un tir israélien lors d'affrontements à la frontière de la bande de Gaza, dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué le ministère de la Santé gazaoui. Il s'agit d'un garçon âgé de 15 ans, Saif al-Deen Abu Zeid, «mort des suites de blessures reçues à l'est de Gaza il y a quelques heures». Un porte-parole de l'armée israélienne n'a pas commenté cet incident particulier, mais a indiqué que l'armée avait riposté à des centaines «d'émeutiers».

L'armée israélienne a par ailleurs indiqué dans un communiqué avoir frappé des positions militaires du mouvement islamiste Hamas, qui gouverne sans partage le territoire coincé entre Israël, Égypte et Méditerranée, en représailles à des agissements hostiles en provenance de la bande de Gaza. Les avions israéliens ont frappé plusieurs positions dans un complexe du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, en riposte à l'envoi de ballons dotés de dispositifs explosifs et d'un projectile en direction d'Israël plus tôt dans la soirée, a dit l'armée.

Il s'agit du cinquième jour consécutif de frappes israéliennes depuis samedi. La bande de Gaza est le théâtre depuis mars 2018 de protestations hebdomadaires, généralement accompagnées de violences, le long de la barrière frontalière lourdement gardée par l'armée israélienne. Au moins 252 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis cette date, la grande majorité le long de la frontière, et les autres dans des frappes israéliennes en représailles à des actes hostiles en provenance de l'enclave. Deux soldats israéliens ont également été tués.

(L'essentiel/afp)