Un couple trouve une faille pour gagner à la loterie

Jerry et Marge Selbee coulent des jours heureux dans le Michigan. Et pour cause: ce couple de retraités est aujourd'hui à la tête d'une fortune de 8 millions de dollars après avoir gagné plusieurs fois à la loterie. Une chance incroyable? Non, une jugeote et une perspicacité diablement efficaces, et une histoire digne d'un film hollywoodien, contée par CBS News.

Retour quelques années en arrière. Jerry se renseigne sur un nouveau jeu de loterie organisé uniquement dans l'Etat du Michigan. Consciencieux, le retraité lit attentivement le règlement et comprend que ce nouveau jeu de hasard ne fonctionne pas comme les loteries plus connues aux Etats-Unis. Dans le cas du Powerball par exemple, les cagnottes prennent l'ascenseur tant que personne n'a trouvé les bons numéros. Le nouveau jeu découvert par Jerry se déroule autrement: si les 6 numéros gagnants n'ont pas été cochés, les millions reviennent alors aux personnes en ayant trouvé 5 bons, puis 4, puis 3 etc...

Un groupe de 25 personnes

Futé, Jerry comprend que cette nouvelle loterie peut lui permettre de devenir riche en toute légalité, raconte RTL. Il s'agit en fait d'une faille statistique. Le retraité fait ses petits calculs et en arrive à la conclusion qu'il suffit de jouer assez de billets pour gagner le gain avec trois bons numéros. Jerry prend le risque, joue plusieurs milliers de dollars, et ça marche: il gagne. L'Américain met alors sa femme dans la combine, et le couple joue toutes ses économies: Jackpot. Sur leur lancée, les deux retraités mettent dans la confidence leurs six enfants et leurs amis proches. Ils sont 25 à suivre les instructions de Jerry, et c'est un carton.

Pendant 2 ans, le succès est au rendez-vous, mais le Michigan finit par arrêter ce jeu. Loin de se laisser abattre, Jerry et Marge apprennent qu'une loterie du même type est proposée dans le Massachusetts. Pendant six ans, tant que le jackpot n'est pas tombé, le couple roule 14 heures pour aller jouer dans cet Etat. A chaque fois, ils dépensent pour 600 000 dollars de tickets. Dans le Massachusetts, le jeu finit également par être arrêté.

En tout, les septuagénaires ont acheté 18 millions de billets de loterie. Au final, le groupe de 25 personnes a gagné 26 millions de dollars. A eux seuls, les retraités ont remporté 8 millions de dollars, mais n'ont strictement rien changé à leur façon de vivre.

(L'essentiel/joc)