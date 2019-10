Une touriste introuvable après une fête à la plage

Last video shows missing backpacker hours before she vanished from beachhttps://t.co/NE4YtVf8OJAmelia Bambridge went missing on the island of Koh Rong, Cambodia, in the early hours of Thursday morning (Picture: PA – Bambridge Family) MissingAmelia https://t.co/5VFPY16IZY pic.twitter.com/6nx0nyS83w— 247NAIJAnews (@247NAIJA_news) October 28, 2019

Une étudiante britannique en vacances au Cambodge est portée disparue depuis jeudi matin et les autorités ont entamé d'intenses recherches pour tenter de la retrouver. Amelia Bambridge, 21 ans, a été vue pour la dernière fois dans la nuit de mercredi à jeudi après une fête sur une plage de la célèbre île touristique de Koh Rong, dans le sud du Cambodge, d'après les autorités.

La police a retrouvé son sac et son téléphone portable près du lieu de sa disparition. Près de 200 militaires et policiers sont à la recherche de la jeune femme. «Des plongeurs fouillent la mer autour de Koh Rong tandis qu'une autre équipe cherche dans la jungle» environnante, a déclaré Kheang Phearun, porte-parole de l'administration locale. «La famille d'Amelia Bambridge est arrivée au Cambodge», a-t-il ajouté.

Même si le Cambodge est un pays réputé plutôt sûr pour les voyageurs, les touristes sont parfois victimes de délits ou de crimes dans le royaume. La semaine dernière, un tribunal cambodgien a inculpé trois hommes pour le viol collectif d'une touriste française dans la province voisine de Kampot. Les suspects - un chauffeur de taxi de 36 ans et deux ouvriers du bâtiment de 19 et 23 ans - ont été placés en détention provisoire et risquent jusqu'à 15 ans de prison.

(L'essentiel/afp)